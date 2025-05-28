الأربعاء 28 مايو 2025
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الاستثمار توقف شركة عن تصدير البطاطس للاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا

وزير الاستثمار والتجارة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 118، تابع (ب)، الصادر في 27 مايو 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 190 لسنة 2025، بشأن توقف شركة عن تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وروسيا ودول أخري.

ونصت المادة الأولي من قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على " توقف شركة (الاخوة المتحدون للاستثمار والتنمية الزراعية) عن تصدير البطاطس إلى كل مـن: (دول الاتحاد الأوربى- المملكة المتحدة- روسيا الاتحادية- الدول التى تشترط استيراد البطاطس من منـاطق إنتـاج خاليـة مـن العفـن البنى)، وذلـك حتـى نهايـة موسم 2027/2028.


وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لـسنة 2024 بتنظـيم وزارة الاسـتثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة تنظيم تصدير البطاطس وتعديلاته.

 


 

 

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