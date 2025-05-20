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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 112 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 112، الصادر في 20 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة بني سويف، ووزارة النقل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.


-قرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لقـرى (بهجـورة- بخانس- السليمات- جزيرة الدوم- القبيبة) بمراكز (نجع حمادى- أبو تشت- فرشوط) محافظة قنـا، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وزارة الدفاع.


وقرار وزارة الإسكان باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقرية العقباوى بمركـز (منـشأ ة القنـاطر) محافظة الجيزة، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامـة مـع مراعاة الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وزارة الدفاع.


وقرار وزارة الإسكان باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العلمين - محافظة مطـروح. واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لعدد (١٠) قــرى (كفــر الربعمائة- كفر المدينة- إصلاح هانون- منشأ ة الدبيكى- أبو عريضة- كفر المسلمية- تـانيس- الرست- القصبى غرب- حنـورة) مركـز الحـسينية محافظـة الـشرقية. وتعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة النجيلة- محافظـة مطـروح


-وقرار محافظة بني سويف بإلغاء شارع بعرض ٦متر المار بقطعـة الأرض ملك المـواطن بهاء طه حلمى بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية بنى هارون مركز بنى سويف.
-وقرار  وزارة النقل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال.

 

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