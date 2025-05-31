التموين: كيلو الخراف الحية بـ 225 جنيهًا و9 شوادر منتشرة بالمحافظات (صور)

أكد محمود فوزي الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية – أن الشركة تواصل ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، من القاهرة وحتى أسوان، بهدف توفير احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضح الخياط، خلال جولة تفقدية بمقر منفذ الطيران التابع للشركة في محافظة القاهرة، أن أسعار اللحوم المتوفرة جاءت على النحو التالي:

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الهندية المجمدة: 210 جنيهات/كجم

الضأن البلدي: 400 جنيهًا/كجم

الضأن المستورد: 390 جنيهًا/كجم

الخراف الحية (كيلو القائم): 225 جنيهًا.

طرح الدواجن المجمدة المستورة للمواطنين

وأضاف أن الشركة تطرح أيضًا الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 110 جنيهات للكيلو، بأنواع متعددة وأوزان تتراوح بين 1000 إلى 1300 جرام، بالإضافة إلى توفير باقة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل:

الأرز: 30 جنيهًا/كجم

المكرونة: 27 جنيهًا/كجم

الزيت (لتر): 62 جنيهًا

طبق البيض (30 بيضة): 127 جنيهًا.

طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

وأشار الخياط إلى أن الشركة تدير 9 شوادر موزعة في عدد من المحافظات منها القاهرة، الأقصر، أسوان، قنا، بني سويف، والفيوم، حيث يتم من خلالها طرح الخراف الحية بأسعار أقل من السوق المحلية، مع ضمان جودة المعروض.

وذكر الخياط أن الشركة تقوم يوميًا بطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات لا تقل عن طن واحد، يتم توزيعها عبر الثلاجات المركزية التابعة للشركة في المحافظات المختلفة.

وأضاف أنه يتم تشكيل لجنة متخصصة تضم طبيبًا بيطريًا لفحص كافة الخراف الحية قبل طرحها للمواطنين، لضمان سلامتها.

و أوضح الخياط أنه أصبح بالإمكان شراء اللحوم من منافذ الشركة باستخدام نقاط الخبز المدعم لشهر مايو، ضمن مقررات شهر يونيو، التي يبدأ صرفها اعتبارًا من غد الأحد.

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