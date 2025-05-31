الهندية بـ210 جنيهات، التموين تطرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعاتها، لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة بدأت في استقبال كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، إلى جانب ضخ السلع الأساسية بشكل منتظم، ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم العيد. وأضاف أن غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التوريدات والتأكد من انضباط الأسواق.

وفي السياق ذاته، كشف اللواء محمد السيد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن إقامة 9 شوادر لبيع الخراف الحية في مختلف المحافظات بسعر موحد يبلغ 225 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة.

من جانبه، أوضح محمود الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أن المجمعات الاستهلاكية تشهد طرح كميات ضخمة من اللحوم بأنواعها، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

اللحوم الضأن البلدي: 400 جنيه/كجم

اللحوم الضأن المستوردة: 390 جنيهًا/كجم

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الهندية المجمدة: 210 جنيهات/كجم

كما تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وتشمل:

الدواجن: 110 جنيهات/كجم

الأرز: 30 جنيهًا/كجم

المكرونة: 27 جنيهًا/كجم

الزيت (لتر): 62 جنيهًا

طبق البيض: 127 جنيهًا.

أعلن محمد حمدي، مدير إدارة المنطقة، عن إقامة شادر ضخم لبيع الخراف الحية بنفس السعر، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، لافتًا إلى تزايد الإقبال مع اقتراب العيد.

وشددت الوزارة على أن جميع المعروضات تخضع لرقابة صارمة من حيث الجودة والتسعير، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية لضبط المخالفات وضمان توفير السلع بصورة آمنة ومنتظمة طوال فترة العيد.

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