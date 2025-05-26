الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين: تعاقدنا على استيراد القمح من بلغاريا ونستهدف توريد 3.5 مليون طن محلي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فيتو
ads

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم فتح شوادر تابعة للوزارة وتعاقدات على رؤوس مواشي حية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي منعقد بديوان عام الوزارة، أن الوزارة تستهدف توريد أكثر من 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم. 

سعر توريد القمح يفوق السعر العالمي

 وأكد الوزير أن سعر توريد القمح مشجع للمزارعين ويفوق السعر العالمي، والاعتماد على القمح يجعلنا نعقد صفقات مميزة في أوقات دون أوقات الذروة وتكون في صالحنا.

وأشار إلى أنه تم إضافة منشأ لاستيراد القمح من بلغاريا والتعاقد معها لشراء القمح، وهي تعتبر رابع دولة للمصدرين القمح لمصر، وفتحنا كل سبل التعاون.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة شريف فاروق وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة مؤتمر صحفى

مواد متعلقة

اليوم، مؤتمر صحفي لوزير التموين للإعلان عن استعدادات عيد الأضحى

بروتوكول تعاون بين "الأوقاف" و"التموين " بشأن صكوك الأضحية والصدقات

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في البنوك

البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على شهادات الادخار

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

استعدادا لفصل الصيف، آخر تطورات جهود الدولة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية

بنك مصر يوقف إصدار الشهادات الدولارية المدفوع عائدها مقدما بالجنيه

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية