وزير التموين: تعاقدنا على استيراد القمح من بلغاريا ونستهدف توريد 3.5 مليون طن محلي

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم فتح شوادر تابعة للوزارة وتعاقدات على رؤوس مواشي حية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي منعقد بديوان عام الوزارة، أن الوزارة تستهدف توريد أكثر من 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

سعر توريد القمح يفوق السعر العالمي

وأكد الوزير أن سعر توريد القمح مشجع للمزارعين ويفوق السعر العالمي، والاعتماد على القمح يجعلنا نعقد صفقات مميزة في أوقات دون أوقات الذروة وتكون في صالحنا.

وأشار إلى أنه تم إضافة منشأ لاستيراد القمح من بلغاريا والتعاقد معها لشراء القمح، وهي تعتبر رابع دولة للمصدرين القمح لمصر، وفتحنا كل سبل التعاون.

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