العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر بعد بحث 6 أيام تثير صدمة النشطاء (فيديو)

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل، في جو من الحزن، أعلنت السلطات التركية عن العثور على الطفل السعودي فيصل رمزي الشيخ، 9 سنوات، في النهر بطرابزون التركية، بعد بحث متواصل عن الطفل في النهر استمر لمدة 6 أيام.

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر

وأثار العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر، حالة من الحزن الشديد والصدمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه الأمل كان يحدوهم لإيجاد الطفل حي، لكن الصدمة جاءت مع الإعلان عن العثور على جثة الطفل في النهر.

العثور على جثة الطفل السعودي فيصل في النهر، فيتو



ويكشف النشطاء حكاية الطفل فيصل الشيخ، 9 سنوات، الذي ذهب مع أسرته إلى تركيا للسياحة، وكان يعيش في سعادة مع عائلته في تركيا، حيث بث النشطاء آخر فيديو للطفل السعودي فيصل وهو يلعب كرة القدم مع والده في ساحة المنزل الذي يقيمون فيه في طرابزون بتركيا.

والدة الطفل فيصل لحظة العثور على جثته، فيتو



وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطفل فيصل الشيخ نزل ليشرب من نهر هالديزن، منذ 6 أيام، وتحديدًا في يوم 25 مايو الجاري، لكن المياه جرفته، ولم يتم العثور عليه، واستمر البحث عنه طوال الأيام الماضية لكن دون جدوى.

🟥 اليوم #السادس على التوالي

ولا تزال كافة فرق الانقاذ في الشمال التركي مستمرة بالبحث عن الطفل السعودي المفقود #فيصل_الشيخ الذي سقط في احدى الانهار في قرية #اوزنجول التابعة لولاية #طرابزون

🟥 السفير السعودي في #تركيا يلتقي عائلة الطفل السعودي فيصل الشيخ في قرية اوزنقول بالقرب… pic.twitter.com/2myFFLQPHj — تميم / خبير سياحة وتاريخ (@ww99mm) May 31, 2025

وأعلن اليوم السبت 31 مايو، عن العثور على الطفل السعودي فيصل، الأمر الذي أصاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة، ودشنوا هاشتاج "العثور على جثة الطفل السعودي فيصل" ليتصدر التريند، وعبر فيه النشطاء عن حزنهم لمصرع الطفل الصغير.

الطفل فيصل نزل يشرب من النهر فجرفه التيار

وعلق البلوجر السعودي إياد الحمود على العثور على جثة الطفل السعودي قائلًا: "الإعلان عن العثور على جثة الطفل السعودي "فيصل" في نهر هالديزن بطرابزون بعد أيام من البحث المكثّف. يُذكر أن فيصل أراد شرب ماء النهر قبل 6 أيام لكنه تعثر وسقط فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يتقبله قبول حسن ويكون شفيع لوالديه ويصبر أهله ويربط على قلوبهم".



وعبر النشطاء عن حزنهم قائلين: "قبل قليل تم الاعلان عن العثور على جثة الطفل السعودي "فيصل الشيخ" في طرابزون التركية، قبل 6 أيام سقط فيصل في نهر هالزيزن وجرفته المياه واستمر البحث عنه طوال الأيام الماضية… الذي سقط في النهر وحشدت السلطات التركية 100 من قوات الطوارئ للبحث عن الطفل المفقود.. لاحول ولاقوة الا بالله، اللهم اجعله شفيعا لوالديه وربي يرحمه والله خبر مؤلم".

فرق الإنقاذ تبحث عن الطفل السعودي، فيتو

أكثر من 100 شخص بفرق إنقاذ بحثت عن الطفل فيصل



وقال الناشط السعودي معاذ: "قبل أيام فقد طفل سعودي اسمه فيصل وعمره 9 سنوات بعد أن جرفته مياه نهر هالديزن بولاية طرابزون التركية، وكان هناك فرق إنقاذ مكونة من أكثر من 100 شخص تبحث عنه، وعملية بحث مكثفة بالمكان، والسفارة السعودية في تركيا أعلنت أنها تتابع الأمر منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث مع العائله والسلطات التركية، لكن الإعلان عن العثور على جثة الطفل كان صادم...".

الإعلان عن العثور على جثة الطفل السعودي "فيصل" في نهر هالديزن بطرابزون التركيه بعد أيام من البحث المكثّف، رحمه الله تعالى #السعودية #OperationSindoor pic.twitter.com/H0W0DotuWs — د / صالح الحربي 🇸🇦 (@D_S_ALHARBI) May 31, 2025



وعبر البلوجر السعودي المهند عن حزنه فقال: "تم العثور على جثة الطفل السعودي "فيصل" في نهر هالديزن بطرابزون بعد 6 أيام من اختفائه، كان بس يريد شرب المياه من النهر، وتعثّر وسقط فيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبر أهله ويجعله شفيعًا لهم ويبرد على قلوبهم".



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