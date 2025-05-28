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حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة طفل غارق داخل حمام سباحة قاعة أفراح

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع طفل بالصف الثالث الابتدائي، غارقا داخل  حمام السباحة الموجودة داخل القاعة.

كشفت التحقيقات أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وكان يحضر فرح داخل القاعة مع أسرته وأثناء لهو أحد زملائه معه قام بدفعه علي سبيل المزاح، ولم ينتبه المعازيم له إلا أنه تم العثور عليه متوفى.

وأمرت النيابة باستدعاء أمن القاعة وأسرة المتوفى لسماع أقوالهم، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة للمتوفى.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الحادث

وكشفت كاميرات المراقبة الموجودة داخل إحدى قاعات الأفراح بدائرة قسم أول شرطة أكتوبر، لغز العثور على طفل بالصف الثالث الابتدائي، غارقا داخل  حمام السباحة الموجودة داخل القاعة.

وأظهرت اللقطات أن زميل الطفل هو من قام بدفعه للمياه أثناء اللعب واللهو سويا، دون مبالاة، إلا أن تم العثور على المتوفى طافيا على سطح حمام السباحة.

وتم ضبط الطفل المتهم بدفع المتوفى داخل حمام السباحة والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رجال مباحث الجيزة يفيد بالعثور على جثة طفل غارقًا على سطح حمام سباحة موجود داخل إحدى قاعات الأفراح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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