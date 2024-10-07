العثور على جثة طفل بترعة النوبارية بالبحيرة

شهد مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة العثور علي جثة طفل غارقة في مياة ترعة النوبارية حيث تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة البحيرة، من انتشال جثمان الطفل، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون التخصصي.

أمام مدخل الشحات بالطريق الصحراوي عند الكيلو 100 إتجاه القاهرة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد العثور علي جثمان طفل غريق في ترعة النوبارية أمام مدخل الشحات بالطريق الصحراوي عند الكيلو 100 إتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي.

إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون



بالمعاينة للجنة تبين وفاة محمد ف خ م، 11 عاما، مقيم النوبارية، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون التخصصي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.



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