نصائح للوقاية من سرطان الجلد، أبرزها فحص شهري من الرأس للقدمين

في فصل الصيف تزيد درجات الحرارة وكثرة التعرض للشمس تتسبب في الإصابة بسرطان الجلد.

نصائح للحماية من اشعة الشمس والوقاية من سرطان الجلد.

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للحماية من أشعة الشمس والوقاية من سرطان الجلد في شهر التوعية ضد سرطان الجلد.

ونصحت بضرورة تجنب التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة في وقت الظهر لتجنب حروق الشمس، وخاصة أصحاب البشرة الشقراء أو المصابين بمرض البهاق.​

كما نصحت بتجنب الاسمرار وتغطية الجسم بالملابس واقية وقبعة للحماية من أشعة الشمس.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية باستخدام واقي الشمس وهو أمر أساسي قبل الخروج حتى في النشاطات اليومية واختيار واقي شمس بعامل حماية من الشمس 15 أو أعلى يوميًا، وللأنشطة الخارجية لفترات طويلة يجب استخدم واقي من الشمس مقاومًا للماء بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.​

وأكدت أنه لتحقيق فعالية لواقي الشمس يجب وضع كمية كافية قبل 30 دقيقة من الخروج ووضع مرة آخرى ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق المفرط.​

فحص الجلد كل شهر من الرأس إلى القدمين

كما نصحت بإبعاد حديثي الولادة عن الشمس بينما الأطفال فوق سن 6 أشهر يجب استخدام واقي شمس مخصص لهم.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يجب فحص الجلد كل شهر من الرأس إلى القدمين واستشارة طبيب الأمراض جلدية مرة واحدة على الأقل سنويًا لإجراء فحص جلدي متخصص.​

سرطان الجلد

وسرطان الجلد هو نوع من السرطان الذي يصيب الجلد، ويمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في وقت مبكر.

أسباب الإصابة بسرطان الجلد

١- التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو مصادر أخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



٢- الوراثة يمكن أن تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.



٣- التعرض للمواد الكيميائية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

أعراض سرطان الجلد

وتتضمن أعراض سرطان الجلد

١- التغيرات في الجلد مثل ظهور بقع أو نتوءات جديدة أو تغير في لون أو شكل البقع أو النتوءات الموجودة.

٢- الحكة أو الألم في منطقة معينة من الجلد.



٣- النزيف أو الإفرازات من البقع أو النتوءات.

أنواع سرطان الجلد



1. سرطان الجلد القاعدي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد.



2. سرطان الجلد الحرشفي هو نوع من سرطان الجلد الذي يمكن أن يكون أكثر خطورة من سرطان الجلد القاعدي.



3. الميلانوما هو نوع من سرطان الجلد الذي يمكن أن يكون خطيرًا جدًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في وقت مبكر.

أهم النصائح للوقاية من سرطان الجلد



1. تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو مصادر أخرى.



2. استخدم واقي الشمس بانتظام.



3. ارتداء الملابس الواقية مثل القبعات والنظارات الشمسية.



4. فحص الجلد بانتظام لاكتشاف أي تغيرات غير عادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.