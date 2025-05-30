الجمعة 30 مايو 2025
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انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

 

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تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

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