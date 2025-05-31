السبت 31 مايو 2025
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محافظ القاهرة: انتظام امتحانات الإعدادية دون شكاوى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
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 تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنظام البوكليت، بمدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات بشارع بورسعيد بإدارة السيدة زينب التعليمية، ولجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدى ٢١٢١٣٤ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العامة، والمهنية، والرياضية، والمكفوفين، وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٣٢ لجنة، منهم ٨٦٣ طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية،  و٩٩طالبًا وطالبة بالإعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين، و١٠٥٣٨ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية،  كما تضم لجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ ( ١٧) طالبًا وطالبة.

 

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امتحانات الشهادة الإعدادية

 رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي اللغة العربية،  والدين مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.
 

لقاءات محافظ القاهرة مع أولياء الأمور

 والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة، مشيرًا إلى رضاء الطلاب الذين التقاهم عن نظام البوكليت.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

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