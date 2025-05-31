السبت 31 مايو 2025
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رياضة

الرمادي يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة فاركو

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

 حدد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرابعة عصر اليوم موعدًا لإلقاء المحاضرة الفنية على اللاعبين، وتتضمن استعراض نقاط القوة والضعف في فريق فاركو الذي يواجهه اليوم، ومن المنتظر أن يتم الإعلان التشكيل الرسمي للقاء في المحاضرة الفنية.

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

 مباراة الزمالك وفاركو تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

 وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.  

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