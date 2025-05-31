المشدد 10 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سيدة وعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار والربح غير المشروع بمنطقة المرج.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري وسلاح أبيض، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر.

كما وجهت إليهما تهمة إحراز المخدرات بقصد الاتجار، حيث ضبط بحيازتهما جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض على سيدة وعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية منها، وذلك قبل ترويجها بين عملائهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام سيدة وعاطل بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما كمية منها استعدادًا لترويجها بين عملائهم في منطقة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش، واقراص الترامادول، الآيس و4 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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