الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

نتيجة تحليل المخدرات لسائق سيارة نقل متسبب بحادث دائري المنيب

حادث دائري المنيب
حادث دائري المنيب

 تسلمت النيابة العامة بالقاهرة، نتيجة تحليل المواد المخدرة لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الدائري أعلى منطقة المنيب، بين عدة سيارات، حيث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

وتبين من التقرير وجود مخدر بنسبة بسيطة وقت الحادث.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

المرور يرفع آثار الحادث ويُعيد الحركة تدريجيًا

شهدت المنطقة كثافات مرورية خانقة عقب الحادث، قبل أن تنجح الإدارة العامة للمرور في رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة تدريجيًا، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

في الوقت ذاته، بدأت الجهات الأمنية فحص الكاميرات المحيطة بالمنطقة والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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