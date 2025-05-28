الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

إحالة راكب بتهمة محاولة تهريب مخدرات بمطار القاهرة للمحاكمة

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت  نيابة النزهة بإحالة راكب ضبط بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا وكمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم" بمطار القاهرة الدولي للمحاكمة الجنائية. 

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (كمية من الماريجوانا– كمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم") مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات وصوله الي البلاد على متن إحدى الرحلات. 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة وتعاطيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة. 

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نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي الادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي قطاع أمن المنافذ النيابة العامة

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