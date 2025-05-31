السبت 31 مايو 2025
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، حيث يؤدى 30324 طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 165 لجنة، على مستوى 8 إدارة تعليمية.

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توافر وسائل التأمين اللازمة 

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الإسماعيلية، على أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية. 
 

مشيرًا إلى أنه قد التنبيه على الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًّا، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، كما تم التأكيد على ضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وكذلك جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، والعمل على سرعة التواصل بين اللجان وغرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية. 

 

تعميم نظام البوكليت

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن نظام امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية هذا العام سيكون بنظام البوكليت "كراسة الإجابة"، حيث تتضمن الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وسيتم توزيع الأسئلة على الطلاب داخل اللجنة باستخدام أربعة نماذج متكافئة "أ – ب – ج – د".  

فحص كراسة البوكليت 

كما أكد موسى على ضرورة التنبيه على الطلاب بفحص كراسة البوكليت فور استلامها، وقبل تسجيل البيانات الخاصة بهم بالمكان المخصص لبيانات الطالب في ورقة الاجابة، وتوجيه الطالب بأنه مسئول عن تسليم كراسة الإجابة "البوكليت" الخاصة به للملاحظين قبل مغادرة اللجنة سليمة وخالية من أي مخالفة خاصة بتنظيم أعمال الامتحانات، كما تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية بأن أعمال الامتحانات تُعد أمن قومي تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها مع مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم.

 كما شملت التوجيهات، التأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجان، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات، مع التصدى بحزم لمحاولات الغش، والتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية والرئيسية لضمان مواجهة أية مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلبًا على سير العملية الامتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين وحلها على الفور، لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول، والتنبيه مشددًا بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين داخل اللجان، وأثناء الامتحانات، والحفاظ على سرية الامتحانات وكافة العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين فى أعمال الامتحانات بالمدارس، وذلك منعًا للوقوع تحت المسائلة القانونية.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بلغ  ٣٠٣٢٤ طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، يؤدون الامتحانات أمام ١٦٥ لجنة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية.

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