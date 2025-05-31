محافظ الدقهلية ووكيل التعليم يتفقدان امتحانات الإعدادية داخل مدرستي الصم والبكم والمكفوفين (صور )

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولته لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بتفقد مدرستي النور لـ المكفوفين، والأمل لضعاف السمع.

جاء ذلك فى أول يوم امتحانات إتمام التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) ليطمئن على حسن سير الامتحانات.

كما كان أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة في مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات، ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، وبصحبته المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وكان طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية حرصوا على الوصول أمام اللجان قبل الموعد المحدد والتجمع والقيام بعمل بالمراجعات النهائية لمادة اللغة العربية.

وتابع المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة تعليم الدقهلية منذ قليل خروج ورق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية من مطبعة المديرية بالجلاء لتوزيعه على 591 لجنة على مستوى المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ويترأس غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الإعدادية أولا بأول.

ويؤدي 162 ألفا و463 طالبا وطالبة وطالبة اليوم السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل 591 لجنة بمدارس محافظة الدقهلية، التي مقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون العربي والدين

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

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