وزير الشئون النيابية يكشف جهود تهيئة المدارس لتناسب احتياجات الطلاب المكفوفين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل المؤسسي، أن الدولة تضع تمكين ذوي الإعاقة البصرية على رأس أولوياتها، في إطار رؤية وطنية شاملة قائمة على العدالة والكرامة والاندماج المجتمعي.

فعاليات منتدى «رؤية 2025»

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى «رؤية 2025» الذي تنظمه مؤسسة «ساعد» والذي يتزامن مع ذكرى مرور (75) عامًا على تولي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين لوزارة المعارف، تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع.

نهجٍ يعزز من مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع

وقال الوزير: الدولة تسير على نهجٍ يعزز من مشاركة ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.

الحكومة تؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان.

جهود تطوير المدارس وتهيئتها لتتناسب مع احتياجات الطلاب المكفوفين

وأشار الوزير، إلى جهود تطوير المدارس وتهيئتها لتتناسب مع احتياجات الطلاب المكفوفين، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون قدرات تؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل إذا أُتيحت لهم الفرص المناسبة.

استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد وزير الشئون النيابية، أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات والأصعدة.

وقال: هذه الجهود ليست مشروعات مؤقتة، بل جزء من رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع شامل يضمن حقوق أصحاب الهمم، كما توجه السيد الوزير بالشكر لوزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم على تنظيم المنتدى.

يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمبادرات الناجحة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجالات التعليم، التوظيف، والاندماج المجتمعي، وتضمنت فعاليات المنتدى، عرض مشروعات طلابية مبتكرة قدّمها عدد من طلاب من المدارس المختلفة، إلى جانب فقرات فنية.

كما شهد المنتدى أيضًا إطلاق استراتيجية «ساعد» الجديدة للتمكين 2025-2030، التي تتضمن خطة طموحة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات الوطنية.

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