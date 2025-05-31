محافظ القاهرة لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية: كله سهل إن شاء الله (فيديو)

طمأن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، أثناء تفقده مدرسة البهية البرهانية مؤكدا لهم أن الامتحان سيكون سهلا قائلا: “صباح الخير كله سهل إن شاء الله متقلقوش”.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجان مدرسة البهية البرهانية، وذلك لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم والاطمئنان على الطلاب وسهولة الامتحان.



ويؤدى الطلاب مادة اللغة العربية والإملاء ومادة التربية الدينية اليوم.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حذرت من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شددت سماح إبراهيم مديرية المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

وطالبت جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى كالاتى:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة العلوم ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة

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