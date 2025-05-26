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وكيل تعليم الدقهلية يناقش مع وكلاء الإدارات التابعة استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتماع تعليم الدقهلية،
اجتماع تعليم الدقهلية، فيتو

عقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني.

تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية بوكلاء الإدارات التعليمية 

حضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 

أكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان


وأكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي السادة رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالقوانين والتعليمات.

 


وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

 

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