السبت 31 مايو 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للفارس الأبيض

من المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:
• حراسة المرمى: محمد صبحي
• الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبدالمجيد – عمر جابر
• الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – سيف جعفر
• الهجوم: سيف الجزيري – ناصر ماهر.

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

 مباراة الزمالك وفاركو تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

 وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.  

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