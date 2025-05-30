استعدادا لعيد الأضحى، أسعار الترمس والحمص في الأسواق

أسعار الترمس والحمص في الأسواق، يستعد المواطنون لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ الذي يحل يوم الجمعة المقبلة، ومن ضمن استعدادات ربات البيوت شراء الترمس وحمص الشام، التي تعد من أشهر المقبلات والتسالي الي تقدم للضيوف خلال أيام العيد.

اسعار الترمس والحمص

أسعار الترمس وحمص الشام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الترمس وحمص الشام في المحال التجارية والعطارة، استعدادًا لعيد الأضحى، فضلًا عن سعر الترمس وحمص الشام في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ وذلك في السطور الأتية:

اسعار الترمس والحمص

أسعار الترمس في محلات العطارة

البداية؛ مع أسعار الترمس في محلات العطارة، حيث يباع الترمس السائب بأوزان حسب رغبة المواطن، وجاء سعر الترمس المر في محال العطارة كالأتي:

اسعار الترمس

أسعار الترمس المر في محلات العطارة

بلغ سعر ترمس مر ناعم وزن 125 جرامًا نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر ترمس مر ناعم وزن 250 جرامًا نحو 20 جنيها.

بلغ سعر ترمس مر ناعم وزن 500 جرام نحو 40 جنيها.

بلغ سعر كيلو ترمس مر ناعم نحو 80 جنيها.

اسعار الترمس

أسعار الترمس المستورد في محلات العطارة

وفيما يخص أسعار الترمس المستورد السائب في محلات العطارة استعدادًا لعيد الأضحى، فجاءت أسعاره كالأتي:

بلغ سعر كيلو ترمس مستورد نحو 44 جنيها. تراوحت أسعار الترمس المستورد وزن 500 جرام من 22 إلى 40 جنيها.

اسعار الترمس

سعر الترمس المعبأ في السلاسل الغذائية

وعن أسعار الترمس المعبأ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت أسعاره كالأتي:

بلغ سعر ترمس الضحى وزن 500 جرام نحو 71.5 جنيه.

بلغ سعر ترمس العجمي وزن كيلو نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس زمزم وزن 500 جرام نحو 37.25 جنيه.

اسعار الحمص

أسعار الحمص السائب في محلات العطارة

أما أسعار الحمص السائب في محلات العطارة استعدادًا لعيد الأضحى؛ فأسعاره جاءت كالأتي:

بلغ سعر حمص الشام وزن 250 جرامًا نحو 40 جنيهًا. تراوحت أسعار حمص الشام وزن 500 جرام من 77.5 جنيه إلى 80 جنيهًا. بلغ سعر كيلو حمص الشام نحو 160 جنيهًا.

اسعار الحمص

سعر الحمص المعبأ في السلاسل الغذائية

وعن أسعار الحمص المعبأ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، استعدادًا لعيد الأضحى؛ فأسعاره جاءت كالأتي:

بلغ سعر حمص الشام بسمة وزن 400 جرام نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام زمزم وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام العجمي وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام الضحى وزن 500 جرام نحو 106.5 جنيه.

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