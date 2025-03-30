عيد الفطر في السيدة زينب فرحة بهجة وتسالي.. زيادة الإقبال على الترمس والمحمصات والمكسرات.. اللب السوبر بـ 110 جنيهات والسوداني بـ 60 (فيديو وصور)

مع حلول عيد الفطر المبارك، ينتعش سوق التسالي والمكسرات في مصر، حيث يعد هذا الوقت من السنة موعدًا خاصًا للاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية التي تأتي بعد شهر رمضان الكريم.

من بين أهم المكونات التي تعكس طقوس العيد التقليدية في مصر هي المحمصات، مثل اللب السوبر، اللب السوري، اللب السوداني، الترمس، والمكسرات الأخرى التي تصبح حاضرة على الموائد في العيد.

تزداد هذه العادات أهمية بسبب ما تشهده من تجمعات عائلية وأجواء من البهجة حيث يلتقي الأهل والأصدقاء للاستمتاع بالأطعمة التقليدية التي تزين المائدة.

وفي منطقة السيدة زينب، أحد أكثر الأماكن شهرة في القاهرة لشراء هذه التسالي، يظهر بوضوح الإقبال المتزايد على شراء المحمصات بمختلف أنواعها، استعدادًا للاحتفال بالعيد.

تشهد الأسواق حركة كثيفة وأعدادًا متزايدة من المواطنين الذين يحرصون على تلبية احتياجاتهم من التسالي لا سيما في الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

المحمصات هنا ليست مجرد تسالي أو مكملات غذائية، بل هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الشعبية التي تزين طاولة العيد في معظم البيوت المصرية.

الأسعار وتنوع المحمصات في الأسواق

وتشهد أسعار المحمصات في السيدة زينب هذا العام زيادات طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يؤثر في إقبال المواطنين على شراء كميات أكبر لتلبية احتياجاتهم خلال العيد.

وتختلف أسعار المحمصات حسب النوع والجودة، حيث تعد المحمصات من الوجبات الخفيفة التي تتميز بسهولة التحضير والاستهلاك، إذ تُقدم في الزيارات العائلية بجانب كحك العيد، مما يجعلها جزءًا مهمًا من طقوس الاحتفالات. وفيما يلي أبرز أسعار بعض المحمصات المتوفرة في السوق:

اللب السوبر: 110 جنيهات للكيلو.

اللب السوري: 60 جنيهًا للكيلو.

اللب السوداني: 60 جنيهًا للكيلو.

الملبس: 90 جنيهًا للكيلو.

الترمس: 40 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أنواع المحمصات حسب التفضيلات الشخصية؛ فبعض الأشخاص يفضلون اللب السوبر ذو الطعم الفاخر والمقرمش، بينما يفضل البعض الآخر تناول اللب السوري أو السوداني الذي يعد من التسالي المشهورة في مختلف الأوقات، لا سيما في الأعياد والمناسبات.

الترمس من التسالي المحببة في العيد

ويعتبر الترمس من أشهر وأقدم التسالي في مصر، وهي من الأطعمة التي يُقبل عليها المصريون بشغف في فترة العيد. يُحضر الترمس بشكل خاص ويصبح جزءًا من الطقوس المألوفة التي تتمثل في جمع العائلة حول المائدة وتناول كميات كبيرة منه بجانب المكسرات.

ويتم تحضير الترمس بنقعه في الماء لعدة ساعات أو حتى يوم كامل قبل غليه على النار. يمكن إضافة بعض التوابل مثل الكمون والفلفل الحار لتحسين المذاق.

ويمتاز الترمس بفوائده الصحية حيث يُعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والبروتينات، ويعزز من شعور الشخص بالامتلاء، مما يجعله من التسالي المفضلة خلال العيد.

التزاحم والإقبال المتزايد في السيدة زينب

وتتميز منطقة السيدة زينب في القاهرة بحجم الإقبال الكبير على شراء التسالي والمكسرات في الأيام التي تسبق عيد الفطر. يحرص المصريون على شراء كميات وفيرة من المحمصات لتقديمها في الزيارات العائلية أو للاستمتاع بها خلال التجمعات الاجتماعية.

أحد الباعة في المنطقة يقول: "الإقبال على التسالي في هذه الفترة يزيد كل يوم عن الذي قبله، حيث يأتي الناس من مختلف الأماكن لتلبية احتياجاتهم قبل العيد". يشير أيضًا إلى أن المحمصات ليست مجرد تسالي عابرة، بل هي جزء من الاحتفال بقدوم العيد في العديد من البيوت المصرية.

ويشهد سوق السيدة زينب حركة دؤوبة طوال اليومين الأخيرين قبل عيد الفطر، حيث يُقبل الجميع على شراء المحمصات بكميات كبيرة، وتزداد المنافسة بين التجار لعرض منتجاتهم بشكل لافت.

العادات والتقاليد التي تميز احتفالات العيد

في معظم المنازل المصرية، لا تكتمل فرحة العيد إلا بوجود المحمصات والتسالي على المائدة. تعتبر هذه التسالي جزءًا أساسيًا من طقوس الاحتفال التي تجمع العائلات وتخلق أجواء من البهجة.

فعادة ما يتم تناولها أثناء مشاهدة التلفزيون أو في الزيارات العائلية، حيث يستمتع الكبار والصغار بها. كما أن الترمس يعتبر أحد التسالي الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها في معظم العائلات خلال هذه الفترة.

ورغم ما يشهده السوق من زيادة في الأسعار، لا يزال الإقبال على شراء المحمصات ثابتًا، مما يبرز ارتباط المصريين بعاداتهم وتقاليدهم في الاحتفال بالعيد.

ويستمر هذا التقليد في إضفاء الطابع الخاص على العيد، حيث تظل الأجواء الحماسية للموسم تؤثر في تزايد الطلب على هذه المحمصات.

الإقبال على شراء التسالي في المناسبات الاجتماعية

ويُعد شراء المحمصات والتسالي في الأعياد من العادات التي يحرص عليها المصريون، بل وتزداد أهمية في المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية، وهي من العادات والطقوس على مر الأجيال، وتظل المحمصات والتسالي جزءًا محوريًا في تفاصيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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