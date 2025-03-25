استعدادًا لعيد الفطر، ارتفاع يصل لـ 30 جنيهًا في أسعار الترمس والحمص.. زيادة الإقبال على شراء المستورد لهذه الأسباب

أسعار الترمس والحمص خلال عيد الفطر 2025، سجلت أسعار الترمس والحمص ارتفاعًا يتراوح بين 10 و15 % مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لما أكده بائعون في محلات العطارة التي شملتهم جولة «فيتو» لرصد الأسعار بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.

زيادة تصل لـ 30 جنيهًا في سعر الترمس والحمص

وارتفعت أسعار الترمس والحمص خاصة الأنواع ذات الجودة العالية، بزيادة تتراوح بين 5 و30 جنيهًا، ويزيد الإقبال على شراء الترمس وحمص الشام لأنهما من أكثر البقوليات استخدامًا في عيد الفطر، ومن أبرز أصناف التسالي.

سعر الترمس اليوم

زيادة المعروض من الترمس المستورد في السلاسل الغذائية

ولاحظت «فيتو» خلال الجولة زيادة المعروض من الترمس المستورد مقارنة بالبلدي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى، حتى أن الترمس البلدي لم يكن متوفرًا في معظمها.

الترمس المستورد أكثر مبيعًا من البلدي

وبسؤال البائعين؛ أكد أن مديري التسويق في السلاسل الغذائية قرروا توفير الترمس المستورد بكميات أكبر من البلدي، أو توفير المستورد فقط، لأنه أكثر مبيعًا من البلدي خلال السنوات الماضية، ويبدأ سعر الترمس المستورد في السلاسل الغذائية من 45 جنيهًا.

المواطنون يفضلون شراء الترمس المستورد لهذه الأسباب

وعن السبب في ذلك؛ أوضحوا أن المواطنين يفضلون شراء الترمس المستورد مقارنة بالبلدي في المناطق الراقية، إذ يسمى بالترمس السريع، لأنه سريع النضج مقارنة بالبلدي، ولا يحتاج وقت كبير للنضج مقارنة بالبلدي الذي يحتاج إلى ما يقارب الأسبوع تقريبًا حتى ينضج.

المواطنون في المناطق الشعبية يفضلون شراء الترمس البلدي

لكن الأمر مختلف في محلات العطارة التي تتوافر فيها كميات كبيرة من الترمس البلدي والمستورد، وخاصة محال الجملة، إذ قال البائعون إن المواطنين في المناطق الشعبية يفضلون شراء الترمس البلدي لنكهته المميزة عن المستورد.

سعر الترمس اليوم

استقرار أسعار الترمس البلدي مقابل ارتفاع المستورد

وأشار البائعون في محال العطارة؛ إلى أن أسعار الترمس البلدي مستقرة في بعض المحال مع زيادة المعروض منه، بخلاف الترمس المستورد الذي ارتفعت أسعاره بنسبة من 10 إلى 15%.

أسعار الترمس في محلات العطارة

وتابعوا: أن أسعار الترمس البلدي تسجل 70 جنيهًا في محلات العطارة، بينما يتراوح سعر المستورد بين 40 و50 جنيهًا.

أسعار الترمس وحمص الشام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الترمس وحمص الشام في الأسواق، سواء السائب أو المعبأ، المطروح في محلات العطارة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

سعر الحمص اليوم

سعر الترمس اليوم في الأسواق

تراوح سعر ترمس بلدي سائب من 48 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر ترمس مستورد سائب من 35 إلى 80 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر ترمس معبأ وزن 250 جرامًا نحو 15 جنيهًا. بلغ سعر ترمس معبأ وزن 500 جرام نحو 30 جنيهًا. بلغ سعر ترمس معبأ وزن كيلو نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر ترمس العجمي وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.

أسعار الترمس اليوم في الأسواق

بلغ سعر ترمس الضحى وزن 500 جرام نحو 63 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس زمزم وزن 500 جرام نحو 37.25 جنيه.

بلغ سعر ترمس ريحانة وزن 500 جرام نحو 61.5 جنيه.

بلغ سعر ترمس الزعيم وزن 500 جرام نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس حاج عرفة وزن 250 جرامًا نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس حاج عرفة وزن كيلو نحو 75 جنيهًا.

سعر الحمص اليوم

سعر حمص الشام في عيد الفطر 2025

بلغ سعر حمص الشام سائب نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر حمص الشام معبأ وزن 250 جرامًا نحو 27 جنيهًا. بلغ سعر حمص الشام معبأ وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا. بلغ سعر حمص الشام معبأ وزن كيلو نحو 110 جنيهات.

أسعار حمص الشام في السلاسل الغذائية

بلغ سعر حمص الشام الضحى وزن 500 جرام نحو 94 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام العجمي وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الزعيم وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر حمص حاج عرفة وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر حمص حاج عرفة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

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