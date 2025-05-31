السبت 31 مايو 2025
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رياضة

الليلة، الزمالك يختتم مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة فاركو

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الزمالك وفاركو مشوارهما في الدوري الممتاز الليلة، في المواجهة التي تجمعهما على استاد القاهرة وتعد المباراة تحصيل حاصل نظرا لأنها لن تؤثر على جدول الترتيب بعد معرفة المتأهلين لدوري الأبطال والكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة. 

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