كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف ناصر منسي من المشاركة في مباراة الأبيض المقبلة أمام نظيره فاركو في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة فاركو المقرر لها غدا السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر منسي في جزء من المران.

وعانى ناصر منسي من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك وفاركو

وقال المصدر إن موقف ناصر منسي سيتم تحديده الليلة من المشاركة في مباراة فاركو خلال المران الختامي.

وواصل: الأقرب عدم المجازفة بناصر منسي من أجل نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

مباراة الزمالك وفاركو تنطلق غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه الأربعاء الماضي على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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