الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يظهر محمد شريف؟ الخليج يواجه الأخدود بالدوري السعودي في هذا الموعد

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

الدوري السعودي، يخوض فريق الخليج المحترف في صفوفه النجم المصري محمد شريف مواجهة صعبة ضد نظيره الأخدود في إطار مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الخليج والاخدود 

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والاخدود اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة  بتوقيت القاهرة.

 

ترتيب الخليج في دوري روشن 

ويتواجد الخليج حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 أخرى في مقابل تعرضه لـ 16 هزيمة.

وتعرض الخليج في آخر ظهور له للخسارة بهدفين أمام النصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن.

ومن جانبه يدخل الأخدود مباراة اليوم للدفاع عن الفرصة الأخيرة في الابتعاد عن شبح الهبوط في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويطمح الأخدود لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على الخليج على أمل  تعثر الوحدة  بالخسارة أو التعادل من أجل الهروب من الهبوط إلى منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

ويهدد خطر الهبوط فريقي الوحدة والأخدود واللذين يتواجدان في المركزين الـ 15 والـ 16 في جدول ترتيب دوري روشن.

تشكيل الخليج أمام الأخدود  

حراسة المرمى: رائد.

خط الدفاع: مراد الهوساوي- عبدالله الفهد- محمد الخبراني- بيدرو.

خط الوسط: خالد السمري- فابيو مارتينز- ديميتريوس.

خط الهجوم: توماس مورج- منصور حمزة- محمد شريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي بطولة دوري روشن السعودي ترتيب دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي فريق الخليج محمد شريف

مواد متعلقة

الدوسري يواجه أوباميانج، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية بالدوري السعودي

أهلي جدة بالقوة الضاربة أمام الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي، طارق حامد يقود التشكيل المتوقع لضمك أمام الاتحاد

كريستيانو وماني يقودان التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح بالدوري السعودي

احتفالية الدوري، موعد مباراة الاتحاد وضمك في مشهد النهاية

تفاصيل بطولة كأس العرب 2025.. تنطلق أول ديسمبر على 6 ملاعب قطرية.. الفراعنة في مجموعة نارية.. جوائز مالية ضخمة.. والعراق على رأس قائمة المتوجين باللقب

الهلال يواجه القادسية في معركة الوصافة بدوري روشن

مواجهة شرفية، أهلي جدة يلتقي الرياض في الدوري السعودي الليلة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

سؤال بالفرانكو، امتحان الإنجليزي لثالثة ابتدائي بالبحيرة يثير الجدل (صورة)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية