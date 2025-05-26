هل يظهر محمد شريف؟ الخليج يواجه الأخدود بالدوري السعودي في هذا الموعد

الدوري السعودي، يخوض فريق الخليج المحترف في صفوفه النجم المصري محمد شريف مواجهة صعبة ضد نظيره الأخدود في إطار مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الخليج والاخدود

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والاخدود اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الخليج في دوري روشن

ويتواجد الخليج حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 أخرى في مقابل تعرضه لـ 16 هزيمة.

وتعرض الخليج في آخر ظهور له للخسارة بهدفين أمام النصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن.

ومن جانبه يدخل الأخدود مباراة اليوم للدفاع عن الفرصة الأخيرة في الابتعاد عن شبح الهبوط في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويطمح الأخدود لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على الخليج على أمل تعثر الوحدة بالخسارة أو التعادل من أجل الهروب من الهبوط إلى منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

ويهدد خطر الهبوط فريقي الوحدة والأخدود واللذين يتواجدان في المركزين الـ 15 والـ 16 في جدول ترتيب دوري روشن.

تشكيل الخليج أمام الأخدود

حراسة المرمى: رائد.

خط الدفاع: مراد الهوساوي- عبدالله الفهد- محمد الخبراني- بيدرو.

خط الوسط: خالد السمري- فابيو مارتينز- ديميتريوس.

خط الهجوم: توماس مورج- منصور حمزة- محمد شريف.

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