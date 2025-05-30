بنزيما vs أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والقادسية بنهائي كأس الملك

أعلن لوران بلان المدير الفني لـ الاتحاد، وميشيل جونزاليس، مدرب القادسية، تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما، اليوم الجمعة، وستقام على ملعب الإنماء بجدة، في نهائي كأس الملك السعودي 2025 (كأس خادم الحرمين الشريفين).

تشكيل الاتحاد ضد القادسية

تشكيل القادسية ضد الاتحاد

ويدخل اتحاد جدة اللقاء بمعنويات عالية بعد أسبوعين فقط من تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

في المقابل، يتمنى القادسية تحقيق أول ألقابه في كأس الملك، خاصة وأنه أنهى موسمه الأول منذ عودته لدوري روشن في المركز الرابع.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد تجاوز الشباب بنتيجة (3-2)، بينما عبر القادسية اختبار الرائد بهدف نظيف.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025

وتقام مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025 اليوم الجمعة 30 مايو 2025 على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتبث مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 على شبكة قنوات SSC السعودية وستجد مباراة الاتحاد والقادسية على قنوات SSC HD1 وSSC NEWs وSSC HD4.

كما أعلنت قنوات الكأس ودبي الرياضية والشارقة الرياضية نقل المواجهة أيضًا.

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