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أخبار مصر

انعقاد المجلس السابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين"، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو
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ينعقد اليوم الأحد المجلس السابع والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـرضي الله عنه- بالقاهرة، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 المجلس السابع والأربعون لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل 


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

 جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في خدمة السنة النبوية الشريفة


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في خدمة السنة النبوية الشريفة؛ وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرَّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم، لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف، الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.

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الأعلى للشئون الإسلامية أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي السنة النبوية الشريفة علماء الحديث بجامعة الأزهر صحيح الإمام البخاري وزير الأوقاف

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