الأوقاف تعقد اليوم مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين

تُعقد مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا الموافق 13 / 5 / 2025، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم ونشر علومه.

الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين

تعد هذه المقرأة فرصة هامة للتعلم والاستفادة من كبار القراء المتخصصين في تجويد القرآن، ويترأس المقرأة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، بعضوية القراء:

الشيخ أحمد تميم، والشيخ عزت راشد، والشيخ فتحي خليف، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والدكتور ماهر الفرماوي، والشيخ أحمد عبد الهادي، والدكتور مؤمن الخليجي.

والدعوة عامة ومفتوحة للجميع، وهي مناسبة رائعة لمحبي القرآن الكريم للاطلاع على رواية البزي عن ابن كثير، مع فرصة للاستماع إلى كبار القراء الذين يثرون الساحة القرآنية بعلمهم وتلاواتهم.

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