المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر من 4 دول

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني لـ نصف مليون مهاجر.

وبحسب تقارير إخبارية، سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب على الفور بإلغاء الحق القانوني المؤقت في الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة من ما يصل إلى نصف مليون شخص من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.

المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

وبعد تسجيل قاضيين اعتراضهما على القرار، وافقت المحكمة العليا على تمكين وزارة الأمن الداخلي من إنهاء ما يُعرف ببرامج "الإفراج المشروط" الذي كان يمنح مهاجرين من هذه الدول الأربع وضعًا قانونيًا مؤقتًا.

كما قررت المحكمة تعليق أمر محكمة فيدرالية أدنى كان يمنع تنفيذ الإلغاء لحين انتهاء مسار التقاضي.

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