صراع الكأس الأوروبي الأشهر يصل محطته الأخيرة، باريس سان جيرمان يحلم بإنجاز تاريخي، وإنتر ميلان يسعى للفوز باللقب الرابع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب مدينة ميونخ الألمانية حيث يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، غدا السبت.

باريس يحلم بكتابة التاريخ

ويسعى باريس سان جيرمان أن يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج بالكأس الشهيرة، بعد مرسيليا في 1993 في ميونيخ أيضًا لكن على الملعب الأولمبي القديم، بهدف مدافعه بازيل بولي أمام ميلان، القطب الآخر في المدينة اللومباردية.

وشقّ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي طريقه إلى النهائي رغم تعثره في دور المجموعة الموحدة وحلوله في المركز الخامس عشر، بعد خسارته ثلاث مباريات من أصل ثماني.

باريس سان جيرمان

عندما خسرت التشكيلة الشابة، البالغ معدل أعمارها 24 عامًا، في رحلتها الأخيرة إلى ميونيخ أمام بايرن 0-1 في نوفمبر، كانت أمام خطر توديع المسابقة.

لكن عودة رائعة في يناير أمام بطل 2023، مانشستر سيتي، كانت محفزًا لسان جيرمان الذي أقصى ثلاثة فرق إنجليزية هي ليفربول أستون فيلا وآرسنال وصيف الدوري المحلي في طريقه إلى النهائي.

عثمان ديمبيلي آمل الفرنسيين



كان المهاجم عثمان ديمبيلي نجم المشوار المميز لـ باريس سان جيرمان، بتسجيله 33 هدفًا في مختلف المسابقات، وعاونه في المهام الهجومية الشابان ديزيريه دويه وبرادلي باركولا، بالإضافة إلى القادم في الشتاء من نابولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

لكن باقي الخطوط لمع نجمها مع إنريكي أيضًا، فكان الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عملاقًا في الأدوار الإقصائية، وأثبت المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر السابق، أنه بين أفضل اللاعبين في مركز الظهير في العالم.

إنتر ميلان

قال إنريكي الساعي لإحراز لقبه الثاني كمدرب في المسابقة، بعد عقد من قيادة ميسي وبرشلونة إلى الكأس عام 2015 في برلين «نعرف أي كرة قدم سنطبق، ونريد الآن الخروج وتنفيذ ذلك بحذافيره».

إنتر يبحث عن اللقب الرابع

يبحث إنتر عن لقبه الرابع، بعد تتويجين مع الأسطوري هيلينو هيريرا في ستينيات القرن الماضي، ثم 2010 تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو.

وكان مدربه الحالي سيموني إينزاجي مشرفًا على «نيراتزوري» قبل موسمين، عندما خسر بنتيجة ضيقة أمام مانشستر سيتي في النهائي.

ثمانية لاعبين من التشكيلة التي خسرت نهائي اسطنبول قد تستهل المباراة السبت عندما يزور إنتر ميونيخ مرة جديدة.

تغلب إنتر على بايرن في ربع النهائي (2-1 و2-2)، قبل أن يحسم مواجهتين في غاية الروعة مع برشلونة في نصف النهائي (3-3 و4-3 بعد التمديد).

قال إنزاجي الذي قد تشهد تشكيلته مشاركة ثلاثة لاعبين فوق 36 عامًا: لكي نصنع التاريخ، ينبغي أن نفوز السبت.

ويعتمد إنتر خطة 3-5-2 خلافًا لطريقة إنريكي 4-3-3، آملا في أن يكون مصيره مختلفًا عما واجهه في الدوري المحلي، حيث تخلى عن اللقب في الرمق الأخير لصالح نابولي.

أضاف إنزاجي الذي يعوّل على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والهولندي دنزل دمفريس ونيكولو باريلا والتركي هاكان تشالهانأوجلو: نعرف أن المهمة ستكون صعبة، نعرف أننا سنواجه باريس سان جيرمان فريقًا كبيرًا مثل برشلونة وبايرن ميونيخ، لكنهم سيواجهون فريقًا يلعب من أجل نفس الهدف.

تأهل إنتر ميلان وباريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

وصعد البي إس جي للنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه ذهابا وإيابا على آرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.



أما إنتر ميلان فيتطلع للفوز باللقب الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.



وتأهل الفريق الإيطالي على حساب برشلونة، بالتعادل 3-3 ذهابا في كتالونيا، والفوز إيابا بنتيجة 4-3 في سان سيرو بعد التمديد للوقت الإضافي.

قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب ضد إنتر ميلان، غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، أرناو تيناس، جواو نيفيز

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