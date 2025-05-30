الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

 يستضيف ملعب "إليانز أرينا"، لاستقبال القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان والإنتر في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء غدًا السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان
 

وتذاع المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports  HD1.

فيما تأهل فريق باريس جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم إنتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

 

فيما عينّ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.

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