بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب ضد إنتر ميلان، غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد البي إس جي للنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه ذهابا وإيابا على آرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.



أما إنتر ميلان فيتطلع للفوز باللقب الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.

وتأهل الفريق الإيطالي على حساب برشلونة، بالتعادل 3-3 ذهابا في كتالونيا، والفوز إيابا بنتيجة 4-3 في سان سيرو بعد التمديد للوقت الإضافي.

قائمة باريس سان جيرمان

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، أرناو تيناس، جواو نيفيز

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