الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

 أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب ضد إنتر ميلان، غدا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصعد البي إس جي للنهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه ذهابا وإيابا على آرسنال بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.


أما إنتر ميلان فيتطلع للفوز باللقب الأوروبي، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.

وتأهل الفريق الإيطالي على حساب برشلونة، بالتعادل 3-3 ذهابا في كتالونيا، والفوز إيابا بنتيجة 4-3 في سان سيرو بعد التمديد للوقت الإضافي.

 

قائمة باريس سان جيرمان 

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، أرناو تيناس، جواو نيفيز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا قائمة باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال مدرب باريس سان جيرمان لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

إنريكي: باريس سان جيرمان يريد كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

قبل نهائي دوري الأبطال، باريس سان جيرمان يؤمن الثلاثية المحلية

الأكثر قراءة

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

ربيعة يطير إلى الإمارات لإتمام انتقاله إلى العين

عميد طب قصر العيني يكشف خسائر حريق مركز السموم

بالقوة الضاربة، قائمة باريس سان جيرمان فى نهائى أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان

شرط الكرملين لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

طاهر محمد طاهر يعقد قرانه قبل كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم للشباب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية