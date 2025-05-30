الصحة السعودية تكشف تفاصيل إصابة 5 حجاج بإلاجهاد الحراري

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل خمس حالات إجهاد حراري بين الحجاج أثناء أداء المناسك، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

إصابة 5 حجاج بإجهاد الحراري

وقالت الوزارة في بيان لها، إن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة وهي حاليًا في حالة مستقرة، مؤكدة أن الفرق الصحية في جاهزية تامة للتعامل السريع مع مثل هذه الحالات، ضمن التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

يأتي ذلك ضمن حملة توعوية متعددة اللغات، وجهود ميدانية مكثفة تهدف إلى مواجهة مخاطر الحرارة الموسمية، في إطار استراتيجية صحية شاملة تضمن أداء المناسك بأمان وطمأنينة لملايين الحجاج من مختلف دول العالم.

ودعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى الحرص على شرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والالتزام بالإرشادات الصحية الرسمية، مثل استخدام المظلات، والمشي في الأماكن المظللة، وطلب المساعدة فور الشعور بالتعب أو الإرهاق.

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