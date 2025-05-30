مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة

تختتم مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة والذي بدأ في 14 مايو وينتهي غدًا السبت 31 مايو 2025، على أن تبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن يوم 9 يونيو 2025.

ختام جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام

وتسير مصرللطيران غدًا السبت 21 رحلة جوية بواقع: 9 رحلات القاهرة - جدة، و11 رحلة القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة ومصر للطيران وقرعة أسر أفراد العاملين وأسر شهداء الضباط والترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.

وتنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الجمعة 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وجاءت الرحلات كالتالي 11 رحلة القاهرة - جدة، 3 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والغربية والجيزة والفيوم وتضامن القاهرة والفيوم والمؤسسة ومطروح والمنيا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

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