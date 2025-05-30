تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 50 ألف حاج عبر المطارات والموانئ المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية الوقائية لـ 50 ألفًا و598 حاجا، وتوزيع 20 ألفًا و556 من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية على الحجاج المسافرين للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لموسم حج 1446هـ/ 2025م، وذلك عبر المطارات الدولية (القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى موانئ نويبع، وسفاجا، والغردقة البحرية، خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو 2025.

الإجراءات الوقائية المقدمة من خلال الحجر الصحي

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية المقدمة من خلال الحجر الصحي بالمحطات الصحية المخصصة للحجاج المصريين، واستمرارًا للجهود الوقائية والخدمات الصحية، التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، للحجاج، حفاظًا على الحالة الصحية لكل حاج مصري، والاطمئنان عليه لحين الانتهاء من مناسك أداء الحج، وعودتهم سالمين إلى الأراضي المصرية.

الرعاية الصحية الوقائية لضيوف الرحمن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية الوقائية لضيوف الرحمن، ومتابعة الحالة الصحية للحجاج على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الحجاج وتيسير أداء مناسك الحج في أمان وطمأنينة.

واستكمل المتحدث الرسمي أنه تم تقديم خدمات التثقيف والتوعية الوقائية حول مناسك الحج والإرشادات الصحية لـ 234 حاجا، كما بلغ عدد المترددين على عيادات الحجر الصحي بالمحطات الصحية 298 حاجا، حيث تلقوا الخدمات الطبية اللازمة لضمان سلامتهم.

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