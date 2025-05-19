الصناعات الغذائية تناقش سبل تطوير قطاع الزيتون

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة ورشة عمل حول "مستقبل قطاع الزيتون وزيت الزيتون في مصر: التحديات – الحلول – الفرص – الصادرات" تهدف إلي تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى درجات التنافسية والجودة في هذا القطاع الواعد.

وعقدت الورشة في إطار دور الغرفة لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتور حنفي هاشم، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة – جامعة الأزهر، والدكتور شاكر عرفات، أستاذ الزيوت ومدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية السابق، والدكتورة رضا محمد السيد، أخصائي أول فني بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمود البرغوثي، استشاري زراعات الزيتون، والدكتور عادل جبر عبد الرازق، أستاذ الزيوت والدهون ومشتقاتها بالمركز القومي للبحوث، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة ميدمارت، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية.

وخلال كلمتها في ورشة العمل قالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة: "لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في زراعة الزيتون، إلا أن هذا التوسع الزراعي يستلزم توسعًا موازيًا في الصناعات التحويلية والتسويقية المرتبطة به والوقوف بجدية أمام التحديات والفرص، والعمل المشترك لبحث سبل النهوض بهذه الصناعة على أسس علمية وعملية متكاملة".

وأضافت حمزة، أن غرفة الصناعات الغذائية تؤمن بأهمية الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتطوير هذه الصناعة الحيوية، مشيرة إلى أن المنافسة العالمية في هذا القطاع تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه تعزيز مكانة صناعة الزيتون وزيت الزيتون المصري.

واوضحت أن مصر لا تتنافس فقط مع دول تمتلك تقنيات متطورة في زراعة الزيتون وإنتاجه، بل تواجه كذلك تحديات متزايدة في الأسواق العالمية، مما يستوجب على الصناعات المصرية تطوير استراتيجياتها الزراعية والتسويقية، من أجل اقتناص حصة أكبر من هذه الأسواق، إلى جانب تكثيف عمليات الإنتاج وتكييفها لتلبية المعايير الدولية لجودة الزيت وتعبئته.

وأكدت أن غرفة الصناعات الغذائية تسعى بكامل طاقتها، لتنفيذ جميع التوصيات التي تخدم مختلف القطاعات العاملة في هذا المجال، بهدف دفع عجلة النمو، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمنتج المصري.

وأشار الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة إلي الخدمات التي تقدمها الغرفة ومنها الدعم الفني وبرامج التدريب لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وصناعة الزيتون وزيت الزيتون ومساعدة الشركات في التأهيل للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء الي جانب المشاركة في إعداد المواصفات وحل المشاكل التي تواجه الشركات من الجهات المختصة وذلك من خلال تمثيلها الفعال في العديد من اللجان بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في مصر في مختلف مراحله، سواء الزراعة أو التصنيع أو والتعبئة والتسويق والتصدير، واستعراض أفضل الممارسات في التعامل مع ثمار الزيتون أثناء الجني وبعده، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة إلي بجانب المواصفات القياسية والاختبارات المعملية.

كما تناولت الورشة سبل تحقيق الاستدامة، ودعم الصناعات المصرية المرتبطة بالزيتون، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية القطاع لزيادة الصادرات وفتح آفاق أوسع أمام المنتج المصري إقليميًا وفي الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة.

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