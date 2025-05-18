غرفة الصناعات الغذائية تناقش تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في القطاع

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اليوم اجتماع برئاسة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والفريق المعاون مع مكتب الشئون الزراعية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بحضور آدم كلين - الملحق الزراعي الأول بالسفارة وسمر عبد الحليم - مديرة التدريب والتسويق بالسفارة - لبحث فرص تعزيز التعاون والتبادل التجاري المشترك بين مصر وأمريكا في قطاع الصناعات الغذائية.

وتناول الاجتماع مناقشة المنتجات الغذائية المصرية المطلوبة في السوق الأمريكي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج الأمريكية التي تحتاجها الشركات الغذائية المصرية وتحديات الاستيراد والتصدير بين الجانبين، كما تم خلال الاجتماع عرض مجهودات وأنشطة الغرفة وشرح خدماتها المقدمة للقطاع الغذائي.

6.1 مليار دولار – رقم قياسي غير مسبوق لصادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو ٢١ ٪ وقيمة تتجاوز المليار دولار

وتشير البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية. كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

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