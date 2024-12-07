تعرف على الأنظمة والعناصر الغذائية التي تساعد على تخفيف أعراض التصلب المتعدد

​​يوصي معظم الأطباء بتناول نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف لمرضي التصلب المتعدد، فمن المهم اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن منزوعة الجلد والأسماك والمكسرات والبقوليات، وتجنب العناصر المعالجة للغاية والعالية الدهون المشبعة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

هل تساعد الأطعمة الخالية من الجلوتين؟

التخلص من الجلوتين أمر شائع، وبالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، فهو أمر لا بد منه، ولكن لا يوجد بحث يثبت أنه يحسن أعراض التصلب المتعدد.

وجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص المصابين بـالتصلب المتعدد ليسوا أكثر عرضة من أي شخص آخر للإصابة بحساسية الجلوتين، لذا إذا قرر الشخص تجنب تناول الجلوتين، فربما لا يكون مرض التصلب المتعدد هو السبب وراء ذلك.

النظام الغذائي المتوسطي

يعد هذا النظام الغذائي التقليدي واحدًا من أكثر الأنظمة الصحية في العالم، وعلى الرغم من أنه ليس خاصًا بمرض التصلب المتعدد، إلا أنه مفيد بشكل عام.

تناول الكثير من الأسماك والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات وزيت الزيتون، وتظهر الأبحاث أنه مفيد بشكل عام وقد يساعد في تقليل الالتهاب.

حمية سوانك

في هذا النظام الغذائي منخفض الدهون، يحتوي تناول أقل من 15 جرامًا من الدهون المشبعة و20 - 50 جرامًا من الدهون غير المشبعة يوميًا.

العناصر الغذائية التي تساعد على تخفيف أعراض التصلب المتعدد

لا يمكن لأي فيتامين أو معدن الحد من التصلب المتعدد، ومع ذلك فقد أثبت الأبحاث تخفيف بعض العناصر لاعراض التصلب المتعدد، وتكون كالآتي:

زيت السمك

اظهرت احد الدراسات أن تناولت مجموعة من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد ملعقة صغيرة من زيت السمك كل يوم مع أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ، د، وهـ، كما نُصحوا بتجنب الدهون المشبعة وتناول الكثير من الأسماك والخضروات، وبعد عامين، أصبح هؤلاء الأشخاص أقل عرضة للإبلاغ عن أعراض جديدة أو متفاقمة، ولم يعاني سوى 12٪ منهم من الانتكاسات.

وتعمل أحماض أوميجا 3 على تقليل الالتهاب، وهي آمنة للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، وهي موجودة في الأسماك مثل السلمون والرنجة والماكريل والتونة.

فيتامين د

تظهر الدراسات أن الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين د هم أقل عرضة للانتكاس، ولكن لا يوجد دليل على أن تناول فيتامين د يمنع التصلب المتعدد أو يحد من أعراض التصلب المتعدد لدى الأشخاص المصابين بالفعل بهذه الحالة.

تحتوي بعض الأطعمة فقط على فيتامين د، مثل الأسماك والأطعمة المدعمة مثل عصير البرتقال والحليب وبعض منتجات الألبان البديلة (مثل حليب الصويا وحليب اللوز)، ويمكن للجسم أن يصنع فيتامين د عندما تكون في ضوء الشمس أو تتناول مكملًا.

فيتامين أ

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول البعض جرعات عالية من فيتامين أ لمدة عام، يزيد القدرة على المشي بسهولة أكثر بالإضافة إلى ارتفاع القدرة على استخدام الذرعين مقارنة بالآخرين.

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