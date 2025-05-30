الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لانطلاقة مشواره فى كأس العالم للأندية تحت القيادة الفنية الجديدة للإسباني خوسيه ريبيرو الذى تم تنصيبه أمس رسميا لمدة موسمين.

 

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025


وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 على الشكل التالي:ـ

مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي (المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية)، يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مباراة بالميراس والأهلي (الجولة الثانية)، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة بورتو والأهلي (الجولة الثالثة)، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتطير بعثة الاهلي إلى أمريكا يوم 4 يونيو المقبل حيث يخوض الفريق مباراة ودية يوم 8 من الشهر ذاته أمام باتشوكا المكسيكي استعدادا لضربة البداية المونديالية.

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الأهلي كأس العالم للأندية ريبيرو

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