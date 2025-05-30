الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم ليلي من 27 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الأنظمة الجوية اعترضت 27 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق منطقتي بيلجورود وكورسك.

 

بطلب من روسيا، مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن أوكرانيا

 يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا بناء على طلب من روسيا، لبحث التهديدات بشأن السلم العالمي الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية التي تعيق التسوية الأوكرانية.
 وقالت البعثة اليونانية، التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر مايو الجاري، إنه من المقرر عقد الجلسة بناء على طلب روسيا الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو).

وأعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا قدمت طلبًا لعقد هذه الجلسة "بالمقابل" ردًّا على طلب الغربيين عقد اجتماع حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، والذي عقد يوم الخميس.


ويناقش مجلس الأمن، اليوم الجمعة، التهديدات  للسلم والأمن الدوليين نتيجة تصرفات بعض الدول الأوروبية التي تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

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أوكرانيا روسيا الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية منطقتي بيلجورود كورسك

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