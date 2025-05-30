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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة فاركو في الدوري الممتاز. 

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فاركو المقرر لها غدا السبت الموافق 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

 مباراة الزمالك وفاركو تنطلق غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم الناقل الحصري لبطولة الدوري.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فاركو في المركز السابع برصيد 32 نقطة. 

 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه الأربعاء الماضي على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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