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الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة التشخيص عن بُعد (صور)

التشخيص عن بعد بالدقهلية،
التشخيص عن بعد بالدقهلية، فيتو

أشاد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، بجهود فرق العمل المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بُعد"، معلنًا حصول صحة الدقهلية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج الأداء وعدد الحالات التى جرى مناظرتها.

تتويجًا لجهودها.. الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية  في مبادرة التشخيص عن بُعد"

وأشار "وكيل صحة الدقهلية " إلى أن فرق العمل بالمستشفيات المشاركة قامت بمناظرة 11,415 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، في تخصصات طبية دقيقة تشمل عناية القلب، الكلى، الأطفال، الحضانات، الجلدية، والصيدلة الإكلينيكية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع معدلات الاعتماد على الخدمة وثقة المرضى في جودة التشخيص المقدم.

في منظومة التشخيص عن بُعد إلى 17 مستشفى على مستوى المحافظة

وأوضح وكيل الوزارة أن الفترة الماضية شهدت انضمام مستشفى حميات المنصورة كمقدم جديد للخدمة في تخصصي الحميات والصيدلة الإكلينيكية، ليرتفع بذلك عدد المستشفيات المشاركة في منظومة التشخيص عن بُعد إلى 17 مستشفى على مستوى المحافظة، بما يحقق تغطية أوسع جغرافيًا وطبيًا.

مستشفى دكرنس تصدرت قائمة المستشفيات في عدد الحالات المناظرة بإجمالي 2100 حالة

وأضاف أن مستشفى دكرنس تصدرت قائمة المستشفيات في عدد الحالات المناظرة بإجمالي 2100 حالة، تلتها مستشفى شربين بـ 1,820 حالة، ثم ميت غمر بـ 1212حالات، بينما سجلت مستشفيات أخرى زيادات ملحوظة في عدد الحالات المناظرة، مثل المنزلة والسنبلاوين وتمي الأمديد.

إحصائية الحالات التي تم الكشف عليها عن بعد 

من جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن فرق التشخيص عن بُعد ناظرت خلال الشهر الأخير فقط ما يقرب من 900 حالة بعناية القلب، و320 حالة كلى، وأكثر من 680 حالة أطفال، و700 حالة حضّانات، إضافة إلى 1,730 حالة في تخصص الجلدية، مما يعكس نجاح المنظومة في التعامل مع تخصصات متعددة واحتياجات متباينة.

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وفي ختام البيان، ثمّن الدكتور تامر مدكور جهود جميع المشاركين في المبادرة، مشيدًا بالدور التنظيمي والمهني للدكتورة نهى عباس، منسق المبادرة بالمحافظة، مؤكدًا استمرار التوسع في تقديم الخدمة بجودة أعلى، وتدريب الفرق الطبية على تعزيز كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، بما ينعكس مباشرة على صحة المواطن وتحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية.

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