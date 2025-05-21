وكيل صحة الدقهلية: سيارة أشعة الـ ماموجرام تبدأ في تقديم خدماتها بمستشفى المنزلة

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وصول وتشغيل سيارة أشعة "ماموجرام" متطورة إلى مستشفى المنزلة العام، ضمن جهود الوزارة لتعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية واهتمام الدولة المتواصل بصحة المرأة المصرية.

السيارة مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الطبي،

وأشار "مدكور" إلى أن السيارة، التي بدأت عملها في المستشفى اعتبارًا من 18 مايو وتستمر حتى 22 مايو 2025، مجهزة بأحدث تقنيات التصوير الطبي، وتضم جهاز ماموجرام رقمي عالي الدقة، بالإضافة إلى جهاز سونار حديث، ما يتيح إجراء فحوص دقيقة وسريعة ضمن منظومة متكاملة للكشف المبكر والتشخيص.

إتاحة خدمات المبادرات الصحية في كل المدن والمراكز

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية لشئون الطب العلاجي، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لتوجيهات وزارة الصحة بضرورة إتاحة خدمات المبادرات الصحية في كل المدن والمراكز، والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدات، مؤكدًا أن الفريق الطبي المشرف على العمل مدرب على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمة وسرعة التشخيص.

السيارة المتنقلة تُعد طفرة حقيقية في خدمات الكشف المبكر

من جانبه، أكد الدكتور شريف إبراهيم، مدير إدارة الأشعة بالمديرية، أن السيارة المتنقلة تُعد طفرة حقيقية في خدمات الكشف المبكر، حيث توفر أدوات تشخيص متقدمة تُستخدم ميدانيًا في الوقت الفعلي، مما يختصر الوقت والجهد في الكشف والتقييم.

تشكيل فريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض، يتولى توقيع الكشف الإكلينيكي، ثم تنفيذ الفحص بجهاز الماموجرام والسونار، وإعداد التقرير الطبي فورًا في موقع الفحص.

وتوجهت مديرية الصحة بالدقهلية بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، وعلى رأسها الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأشعة، لما قدماه من دعم مباشر وتنسيق مستمر لتوفير هذه الخدمة الحيوية بالمحافظة.

تفعيل كل المبادرات الرئاسية التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية

كما أشاد وكيل الوزارة بجهود الفرق العاملة بالمبادرات الصحية، ومتابعتهم الحثيثة لتفعيل كل المبادرات الرئاسية التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الوقاية والرعاية الصحية المتكاملة التي تنفذها الدولة.

المرأة تمثل أولوية قصوى في الخطة الصحية

وأكد مدكور في ختام تصريحه أن صحة المرأة تمثل أولوية قصوى في الخطة الصحية للمحافظة، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن الأورام يُعد أحد أنجح أدوات الوقاية والعلاج في المراحل الأولى، ويُسهم في تقليل نسب الخطورة وزيادة فرص الشفاء.

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