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محافظ الدقهلية يُشارك في إجراء المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" (صور)

مشاركة محافظ الدقهلية
مشاركة محافظ الدقهلية في المرأة تقود، فيتو

 شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إجراء المقابلات الشخصية التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، بمقر الأكاديمية.

 

 وخلال مشاركة محافظ الدقهلية، في أعمال اختيار القيادات، أشاد بالدور الوطني للأكاديمية في إعداد الكوادر والقيادات التنفيذية لكافة المواقع وقطاعات الدولة، الحكومية والخاصة لتخريج دفعات متميزة بعد إعدادهم ببرامج تدريبية مكثفة، بهدف صقلهم بخبرات تؤهلهم للقيادة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم على حد سواء ومصر تحديدا، ولتخريج قادة لديهم القدرة على تقديم خدمات تلبي طموحات وآمال المواطن المصري، بما يعكس الدور المحوري للأكاديمية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإيمانه بأهمية التدريب وتمكين الشباب والمرأة في كافة مجالات العمل الوطني، سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو غيرهم، إدراكا وتأكيدا على أهمية العنصر البشري وبناؤه باعتباره قاطرة التنمية البشرية لكل الأمم والشعوب.

تعايش المتدربين لمدد مناسبة، لمزج الجانب النظري والعملي

وعلى هامش المشاركة في إجراء المقابلات التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية وعبر خلال اللقاء عن اعتزازه بدور الأكاديمية وتأهيلها للعنصر البشري، حيث اتفقا على أهمية أن يتضمن البرنامج تعايش المتدربين لمدد مناسبة، لمزج الجانب النظري والعملي، لتحقيق المستوى الأمثل من البرامج التدريبية وللدفع بمخرجات تلك البرامج في المواقع القيادية بعد تلقيهم كافة الجوانب التدريبية النظرية والعملية.

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