الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع المزيد من العقوبات عن سوريا

علم الاتحاد الاوروبي،فيتو
علم الاتحاد الاوروبي،فيتو

أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقًا لإعادة إطلاق اقتصادها.

الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا


وبحسب شبكة العربية فإن رفع العقوبات رسالة دعم لـ  السلطات السورية.


كما أضاف أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا".


وشددت ًالخارجية الفرنسية على  إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها.

وكانت السلطات السورية أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكًا في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.

يشار إلى أن رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطورًا جوهريًا سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.

لاسيما أن السلطات الجديدة كانت سعت منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر الماضي (2024)، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الفرنسية الخارجية الاتحاد الاوروبي دعم سوريا فرنسا

مواد متعلقة

دون مشاركة روسيا، الاتحاد الأوروبي يخطط لمراقبة الملاحة في البحر الأسود

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

ترامب: آمل أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أسواقها للتجارة مع الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو في دوري NILE بث مباشر الآن

مدبولي عن قانون الإيجار القديم: مستعدون للتراجع ومنفتحون على ما أثير من اعتراضات

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن أزمة البنزين المغشوش

الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

مدبولي: إنتاجنا من الغاز يعد الأقل خلال الصيف المقبل وهذا مصير تخفيف أحمال الكهرباء

بعد طمأنة رئيس الحكومة، أبرز الاعتراضات على تعديل قانون الإيجار القديم

حال فوزه بالدوري، ننفرد بصور استعدادات تتويج بيراميدز في استاد قناة السويس

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بقرب زوال الكرب والضيق

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية