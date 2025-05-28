الخارجية الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع المزيد من العقوبات عن سوريا

أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقًا لإعادة إطلاق اقتصادها.

الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا



وبحسب شبكة العربية فإن رفع العقوبات رسالة دعم لـ السلطات السورية.



كما أضاف أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا".



وشددت ًالخارجية الفرنسية على إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها.

وكانت السلطات السورية أكدت قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكًا في الساحل السوري على خلفية طائفية أو غيرها، لافتة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.

يشار إلى أن رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، يعد تطورًا جوهريًا سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية.

لاسيما أن السلطات الجديدة كانت سعت منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر الماضي (2024)، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أمريكي.

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