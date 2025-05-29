أول تعليق من بكين على قرار واشنطن إلغاء تأشيرات طلاب صينيين

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، عن معارضتها الشديدة للقرار الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين.

الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الأيدولوجية والأمن القومي كذريعة لقرارها

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج هذا القرار بأنه مدفوع باعتبارات سياسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الأيدولوجية والأمن القومي كذريعة لقرارها، الأمر الذي يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الصينيين، وأيضا بالتبادلات الثقافية بين بكين وواشنطن.

الصين تعارض بشدة هذا القرار

وأضافت ماو - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الصين تعارض بشدة هذا القرار وقدمت ​​احتجاجا لدى الولايات المتحدة.

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