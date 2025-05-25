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خارج الحدود

إعلام أمريكي: الاحتلال لم يشن أي ضربات في سوريا منذ لقاء ترامب والشرع

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

أفادت صحيفة «‏نيويورك تايمز» الأمريكية، مساء اليوم الأحد، بأن الاحتلال لم يشن أي ضربات في سوريا منذ لقاء ترامب وأحمد الشرع في الرياض.

رفع العقوبات عن سوريا

والاسبوع الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: إن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أحمد الشرع أن  قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد.

ووجه أحمد الشرع الشكر لولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، وذلك خلال مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية.

لقاء ترامب وأحمد الشرع

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، قبيل انطلاق القمة الخليجية الأمريكية.

وفي السياق ذاته قال متحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن سوريا.

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لقاء ترامب وأحمد الشرع ترامب وأحمد الشرع ترامب الشرع أحمد الشرع

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