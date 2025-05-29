ضبط مالكي شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط مالكي شركة غير مرخصة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج، ومقرها محافظة القاهرة.

إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

أكدت المعلومات والتحريات أن المتهمين، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، قاما بإنشاء شركة بدون ترخيص لممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد، مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما قاموا بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على مجموعة من الإقرارات والتعاقدات الوهمية، تأشيرة سفر لإحدى الدول

إعلانات دعائية باسم الشركة، جهاز كمبيوتر يحتوي على أدلة تثبت ممارسة النشاط الإجرامي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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